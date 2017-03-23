Богота, 23 марта, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Заместитель Верховного комиссара по правам человека ООН Кейт Гилмор заявила о том, что рост насилия в сельских районах Колумбии отражает трудности, с которыми проходит реализация мирного процесса в этой стране, сообщает LaInfo.es.

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«Возросший уровень насилия в сельских районах Колумбии, который мы наблюдаем в последнее время, решительно иллюстрирует опасность, которую представляют вооруженные группировки, участвующие в незаконной экономической деятельности», — рассказала Гилмор.

«Эта проблема требует решения, как и проблема коррупции и неравенства в осуществлении экономических, социальных и культурных прав», — заявила высокопоставленная чиновница на заседании Совета по правам человека.

Представляя первый анализ реализации мирного соглашения, подписанного между правительством Боготы и Революционными вооруженными силами Колумбии — Народной армией (FARC-EP), Гилмор напомнила о жизненно важном значении уважения прав людей, пострадавших в вооруженных конфликтах.

Напомним, что представители правительства Колумбии и повстанцы из леворадикальной группировки FARC-EP 13 ноября 2016 года подписали в Гаване новое соглашение о мире.

Гражданский конфликт в Колумбии между властями и повстанцами ФАРК продолжается с 60 гг. XX века, за это время в нем погибли более 200 тыс. человек.