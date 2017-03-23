Калининград, 23 марта, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Архитектурная доминанта Калининграда — Дом Советов — должна быть возвращена в государственную собственность. С таким призывом к врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову обратились заслуженные архитекторы и почётные граждане Калининграда.

Андрей Выползов ИА REGNUM Дом Советов в Калининграде построен вместо орденского замка Кёнигсберг

В открытом письме, опубликованном «Калининградской правдой», говорится:

«Нынешний собственник, выкупив на весьма выгодных условиях недостроенное здание Дома Советов с высокой степенью готовности, вместо достройки объекта демонтировал в нём всё внутреннее оборудование и фактически разорил его. Это вызывает серьёзное недоверие к намерениям и возможностям владельца. Учитывая данные обстоятельства, предлагаем вернуть здание в государственную собственность. В порядке компенсации предложить так называемому собственнику административное здание по Советскому проспекту, 13, или другой равнозначный объект».

Авторы обращения считают целесообразным — цитата: «с политической точки зрения» — разместить в обновленном здании Дома Советов законодательные органы — областную думу и городской совет Калининграда со всеми их службами, а также подразделения областного правительства и городской администрации и учреждений федерального подчинения, которые сегодня занимают здания бывших детских садов, школ, жилых домов, с использованием последних по назначению.

Кроме того, продолжают авторы письма, необходимо разместить в Доме Советов представительства всех действующих в Калининградской области национальных общин, создав Дом дружбы народов, который, по мнению общественников, станет «важнейшим социально-политическим фактором для обеспечения стабильности в регионе».

Письмо подписали почётные граждане Калининграда Михаил Нетреба, Александр Ильин, Александр Матвеев, заслуженный архитектор РФ Вениамин Еремеев, архитектор Александр Невежин, президент фонда социальной поддержки ветеранов-строителей Алексей Войтов, бывший председатель облисполкома (1987−1991 гг.) Юрий Малинкин, бывший депутат горсовета Иван Бакрымов (1996−2000 гг.).

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что два месяца назад во время обсуждения будущего Дома Советов со стороны врио губернатора прозвучало предложения передать оставшиеся 15% госсобственности нынешнему собственнику здания, который на совещании пообещал его достроить.

«Есть основание поставить его слова под сомнение, — считают автор письма, — ведь проблема достройки не решена владельцем за истекшие много лет. Не исключено, что собственник, заполучив права на всё здание с прилегающей территорией, попытается перепродать объект иностранным инвесторам, которые, по нашим данным, готовы приобрести это место с намерением снести долгострой и застроить территорию по своему усмотрению».

«Калининградская правда» уточняет, что это письмо было направлено главе региона в начале февраля. По словам инициаторов обращения, на днях состоялась их встреча с Алихановым, и по всем вопросам, изложенным в тексте, найдено полное взаимопонимание.

Напомним, глава региона заявил в минувшую субботу, что ни о каком восстановлении Королевского замка в Калининграде, пока он руководит территорией, не может быть и речи, и что главная задача — ввести в эксплуатацию Дом Советов, построенный вместо взорванного в 60-е годы орденского замка.

Строительство 28-этажного здания Дома Советов с началом Перестройки было заморожено (затраты составили 85% сметной стоимости), а затем разграблено.