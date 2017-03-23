Вашингтон, 23 марта, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В США вышел трейлер полнометражного фильма «Тетрадь смерти», снятого по мотивам японского комикса-манги. Фильм выйдет в прокат 25 августа.

Скриншот с видео проморолика фильма Тетрадь смерти Тетрадь смерти

Проморолик опубликован компанией Netflix на официальном канале Youtube. Режиссер фильма — автор ленты «Ведьма из Блэр: Новая глава» Адам Уингард, главная роль досталась Нэтту Вульфу.

Ранее вышел аниме-сериал «Тетрадь смерти», снятый в 2006—2007 годах. Фильм доступен на русском языке, в России он транслировался на канале 2×2.

Главный герой комикса «Тетради смерти» — ученик старшей школы Лайт Ягами, который нашел подкинутую богом смерти Рюком «тетрадь смерти». Молодой человек теперь может менять мир, внося имя человека в тетрадь, после чего он умирает.

Студия Warner начала съемки фильма весной 2015 года. Нэтт Вульф известен по фильмам «Стажер», «Виноваты звезды» и «Бумажные города».