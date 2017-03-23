Санкт-Петербург, 23 марта, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В отношении Исаакиевского собора должна быть прописана особая процедура управления им после передачи храма в пользование Русской православной церкви. Об этом 23 марта в интервью газете «Московский комсомолец» заявил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, это продиктовано особым отношением к Исаакию.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

«В первую очередь должен быть тщательно проработан договор между церковью и городом: что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей? Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом?», — перечисли Мединский основное содержание договора между властями Санкт-Петербурга и РПЦ в отношении Исаакиевского собора.

Министр подчеркнул, что смысл передачи собора в руки церкви в том, «чтобы людям стало легче прийти туда, а не сложнее». В «цивилизованном договоре», который должен быть заключен по поводу Исаакия, также необходимо закрепить условия проведения платных экскурсий, заметил Мединский.

Выполнение такого договора должно стать критерием для оценки того, насколько эффективно РПЦ будет управлять Исаакиевским собором.

«Если церковь этот договор будет нарушать, то государство должно сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас. Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, — то и слава богу!», — сказал Владими Мединский, добавив, что «государству есть чем управлять помимо храмов и соборов».

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В конце декабря 2016 года петербургский комитет имущественных отношений (КИО) издал распоряжение, по которому предполагается разработать план передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года заявил, что по Исаакию «вопрос решен». Это вызвало массовые протесты в Петербурге, которые продолжаются по сей день. Как установлено судом, РПЦ до сих пор не подала официальное заявление в Смольный с просьбой о передаче собора. Однако попытки гражданских активистов и депутатов оспорить через суд распоряжение КИО окончились неудачей. В настоящее время музей «Исаакиевский собор» работает в обычном режиме.

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