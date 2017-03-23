Лондон, 23 марта, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Ницца, Берлин, а теперь Лондон: очередной теракт вызвал у европейских политиков шок и недоумение, сообщает Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Террористическая атака была совершена 22 марта у здания британского парламента: сначала легковой автомобиль сбил около десяти человек на Вестминстерском мосту, затем неизвестный убил полицейского на входе в парламент. В результате сорок человек пострадали, а пять — убиты.

Главы государств и правительств выразили свои соболезнования по поводу случившегося. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сочувствие всем британцам в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. «Это — заговор против всех нас, — отметила канцлер, — Германия продолжает бороться с терроризмом всех форм. Мы полностью на стороне Великобритании».

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил свои соболезнования: «Сведения о данном теракте ошеломили меня, приношу свои соболезнования семьям погибших».

«То, что теракт произошел вблизи здания парламента — не случайность, Это действительно заговор против всех нас», — добавил министр иностранных дел ФРГ Габриэль Зигмар.

Президент Франции Франсуа Олланд в разговоре с Терезой Мэй отметил: «Нам необходимо быть сплоченными в данный момент, угроза терроризма касается всех нас».

Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать Великобританию, «особенно в такие трудные минуты». Ранее государственный секретарь Рекс Тиллерсон от имени США принес соболезнование британцам и осудил «страшные акты насилия».

«Я был в шоке, когда узнал эту трагичную новость, очень жаль, что убиты невинные люди», — добавил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В настоящее время идет расследование теракта. Известно, что преступник был террористом.