Париж, 23 марта, 2017, 10:54 — ИА Регнум.



Gouvernement.fr Эммануэль Макрон

Госсекретарь по вопросам спорта правительства Франции Тьерри Брайар заявил 23 марта о своей поддержке кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, став вторым членом правительства Франсуа Олланда, поддержавшим бывшего министра экономики страны, сообщает Europe1.

С таким заявлением чиновник выступил в интервью французским СМИ, отметив, что его выбор обусловлен не оппортунизмом.

«Этот выбор обусловлен убеждением, а не оппортунизмом. Я ничего не обсуждал и ни о чем не договаривался с кем бы то ни было», — отметил он. «Это выбор программы. Программа Эммануэля Макрона мне показалась наиболее приспособленной к вызовам, стоящим перед Францией во всех областях и в особенности в области экономики», — добавил он.

До Тьерри Брайара о своей поддержке Эммануэля Макрона заявила Барбара Помпили, государственный секретарь по вопросам биоразнообразия.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. По последним данным опросов общественного мнения, лидером гонки за президентское кресло является Эммануэль Макрон, за которым следует лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Ранее советник президента Франции Бернар Пуанян заявил о готовности поддержать на выборах бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.