Киев, 23 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Представители «Нафтогаза Украины» впервые в ходе судебного процесса с российским «Газпромом» в суде Стокгольма признали возможность проигрыша и признания компании банкротом. «Мы не хотим проигрывать» Газпрому», даже если будет решение, это будет обязательство «Нафтогаза», а не государства. «Нафтогаз» просто будет банкротом. Наши активы при ликвидации «Нафтогаза» будут распродаваться, и кредиторы в определенной очереди будут получать соответствующие средства», — заявил 22 марта на конференции коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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Данное заявление прессе прокомментировал украинский эксперт, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Чем ближе день судебного решения по контрактам купли-продажи газа, тем больше нервничают в «Нафтогазе». Из последних заявлений представителей компании следует, что с самого начала избранная тактика судебного процесса была вредна и убыточна для Украины. И руководство «Нафтогаза» в лице главы компании Андрея Коболева осознавали ложность и провальность своей политики», — подчеркивает специалист.

В конце концов, отмечает Корольчук, слова Витренко лишь констатировали факт того, о чем в «Нафтогазе» упорно в течение трех лет суда не признавали и избегали вообще упоминать. До 2017 года можно было услышать только заявления о близкой победе в суде Стокгольма. Сейчас же речь идет об уничтожении «Нафтогаза» как компании, а с ней и потери материальных активов.

«Заявления «Нафтогаза», что в случае проигрыша в Стокгольме компания будет отвечать только своим имуществом, — это очередные басни для доверчивых граждан. Если в «Нафтогазе» делают вид, не знают, то ЕБРР, Всемирный банк и МВФ уже давно определили сценарий проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже… Более того, о таком варианте расчета известно давно. Кредиторы «Нафтогаза» и правительства Украины уже давно разработали рецепт решения этой проблемы. Как известно, все обязательства «Нафтогаза» гарантируются правительством Украины и, соответственно, государством. Поэтому для выплаты пока только теоретического судебного долга «Нафтогаза» правительству не останется другого выхода, как расплатиться имуществом, которым сейчас управляют в «Нафтогазе». И это не только ГТС (магистральные газопроводы и подземные хранилища), но и добычу газа («Укргаздобыча»). Безусловно, что для утверждения такого решения необходимо будет принять отдельный закон, но это вопрос уже скорее политический», — отмечает член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

На этом фоне эксперт призывает вспомнить, как председатель правления «Нафтогаза» Коболев оценивал стоимость ГТС в 30 млрд долл., а «Укргаздобычи» — в 10 млрд долл., притом что претензии «Газпрома» к «Нафтогазу» составляют 50 млрд долл.

«Также проигрыш «Нафтогаза» в суде Стокгольма может привести не только к банкротству компании, но и к новым обязательствам компании-правопреемника выполнять решения и оплачивать газ по условиям «бери или плати». Именно условие «бери или плати» — одно из слабых звеньев позиции «Нафтогаза». Стоит вспомнить популярную логику разделения людей на «агентов» Кремля, «Газпрома» или Путина, которую в том числе исповедуют руководители «Нафтогаза». Согласно именно такой логике, нынешнее руководство «Нафтогаза» (тот же Коболев, Витренко) умело сочетают и формальную службу на правительство Украины, и службу на «Газпром» и Кремль. Ведь именно их так называемое эффективное реформаторское управление подтолкнуло «Газпром» и ЕС к усилению сотрудничества, содействию начала реализации проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», ускорило девальвацию ценности ГТС Украины. И самое главное, теперь эта команда ведет «Нафтогаз» к банкротству и даже открыто заявляет, что не видит в этом ничего плохого», — анализирует Юрий Корольчук.

Поэтому все искренние заверения представителей «Нафтогаза», что проигрыш в суде Стокгольма и банкротство компании не будет касаться ГТС Украины, — циничный обман, — делает вывод эксперт.

Еще один украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции «Голос Столицы» подтверждает, что в случае проигрыша «Нафтогаз» действительно может оказаться банкротом — «то есть несколько десятков миллиардов долларов придется выплатить кредиторам, не только «Газпрому», но и международным финансовым организациям, которые кредитуют компанию».

Такое впечатление, что НАК начал готовить общественное мнение, а вдруг мы проиграем, комментирует эксперт, потому что если мы вспомним все (предыдущие) заявления относительно перспектив в Стокгольмском арбитраже, там всегда звучал такой ура-патриотизм: мы победим и никаких вариантов, хотя это несколько самонадеянно подходить к таким вопросам вот в таком ключе.

Землянский призывает не забывать, что НАК «Нафтогаз» — не частная лавочка нынешнего руководства компании, а на 100% принадлежит государству и управляет им Кабмин.

«И давайте не забывать, что не только подержанные автомобили или буровые установки находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины». В собственности НАК «Нафтогаз Украины» находится «Укргаздобыча». Несмотря на то, что она является отдельным юрлицом, она находится в корпоративном управлении. В собственности «Нафтогаза» находится газ в подземных хранилищах… Если же мы говорим об «Укргаздобыче», то это газ, который добывается «Укргаздобычей», он тоже находится в собственности НАК «Нафтогаз Украины» и, более того, это лицензии на месторождения. Поэтому говорить о том, что государство не пострадает в данной ситуации, мягко говоря, самонадеянно по той простой причине, что под вопросом окажется не финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины», а под вопросом окажется газоснабжение населения Украины, поскольку «Укргаздобыча» является основным поставщиком, основным источником поставок газа для потребностей Украины», — анализирует он.

Отвечая на вопрос, как проигрыш отразится на рядовых гражданах, Землянский пояснил, что украинцам угрожает прекращение поставок газа, потому что газ окажется под арестом, и он будет реализовываться в пользу международных кредиторов — либо «Газпрома», либо международных финансовых институтов.

«И тогда ни о каких социальных ценах, ни о каких субсидиях речи быть не может, потому что газ будет продаваться исключительно по рыночной цене… В самой крайней ситуации — проблемы с газоснабжением либо же вариант второй — рост тарифов до уровня европейских, поскольку НАК «Нафтогаз» должен будет рассчитываться со своими кредиторами по уровню европейских цен», — резюмировал он.