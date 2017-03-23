Ростов-на-Дону, 23 марта, 2017, 10:50 — ИА Регнум.



Марина Каширская ИА REGNUM Куклы в Воронежском театре кукол «Шут» им. В. Вольховского

Переезд Ростовского государственного театра кукол имени Владимира Былкова в Северный микрорайон — это «волна слухов». Так прокомментировал распространенную информацию о судьбе театра донской губернатор Василий Голубев в своём микроблоге Twitter.

«Сейчас в обществе вновь поднялась волна слухов о переезде Ростовского кукольного театра. Подходящее — это то, которое устроит ростовчан, юных зрителей и творческий коллектив, который трудится для детей. Распространяющим всякие домыслы на этот счет еще раз скажу: театр никуда не переедет до тех пор, пока ему не будет найдено подходящее здание», — написал глава региона.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что определён земельный участок площадью 4 тыс. кв. метров в Северном жилом массиве, на котором будет построено новое здание театра. При этом уточнялось, что документ о передаче земли ещё не подписан. Но, тем не менее, горожан возмутил факт переезда кукольников в спальный район.

Ранее сообщалось, что здание кукольного театра передано Ростовской-на-Дону епархии семь лет назад ввиду того, что служители Мельпомены занимают помещение, которое построено на фундаменте старой греческой церкви, разобранной в 1960 году. После того, как театр покинет здание, епархия разместит здесь музей церковных артефактов, а также отделы социального служения, конференц-зал.

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Ростовский театр кукол епархия превратит в музей церковных артефактов

Эта ситуация вызвала волну негодования: горожане собирали подписи, устраивали пикеты и обращались к губернатору Ростовской области, а также Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Пожалуйста, оставьте детям их любимый театр, один из старейших детских кукольных театров в России! Это место уже имеет генетическую память, не одно поколение ростовчан приходило сюда в детстве смотреть спектакли, для многих детских организаций это уже традиция — посещение нашего театра кукол», — обратились к Владыке ростовчане.

Позже за театр кукол вступилась уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова. По её словам, законность передачи здания Ростовской-на-Дону епархии должна проверить региональная прокуратура.

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Как сообщало ИА REGNUM, здание Ростовского театра кукол должно переехать в срок до 30 октября 2019 года.