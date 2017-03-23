Иерусалим, 23 марта, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Ученые из Афинского политехнического университета в процессе реставрации гробницы Иисуса Христа обнаружили проблемы с фундаментом, на котором стоит гробница и построенная над ней часовня. Если не провести работы по его укреплению, часовня может обрушится, пишет National Geographic.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт часовни над Гробом Господним

По словам руководителя реставрации профессора Антонии Моропулу, часовня может рухнуть в один момент. Она пояснила, что основная часть храма стоит на более ранних постройках, земля под ним испещрена тоннелями и каналами.

Тоннели и каналы появились около 2 тыс. лет назад — на этом месте добывали известняк, позже пустоты карьера стали использовать для захоронений представителей высшего класса. Ученые нашли в основании храма полдюжины таких гробниц.

Помимо прочего, фундамент часовни, которую многократно перестраивали, стоит на краю крутого скального основания, его подтачивает скапливающаяся в дренажных каналах под полом ротонды вода. Также в 1960-х годах там была вырыта археологическая траншея, она находится к югу от храма под бетонной плитой.

Купол ротонды удерживают 22-тонные столбы, они просто стоят на ничем не укрепленных булыжниках. Ранее исследователи из Афинского политехнического университета укрепили стены Кувуклии, колонны и слои кладки, также они установили в часовне систему вентиляции.

Работы, длившиеся год, полностью завершатся к Пасхе 2017 года, однако выявленная проблема может продолжить их. По расчетам ученых, на реконструкцию фундамента потребуется еще 10 месяцев и 6 млн евро, что почти в два раза больше, чем уже потрачено на реставрацию.

Команда института обрабатывает собранные данные, чтобы представить их трем христианским группам для согласования работ. Планируется, что эти данные будут опубликованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября археологи впервые в истории сняли мраморную плиту, установленную в Кувуклии — часовне над Гробом Господним. Гробницу удалось исследовать благодаря реставрации, которая ведётся в иерусалимском храме Воскресения Христова (IV век).

Руководитель группы учёных Фредрик Хибертзаявил, что после снятия мраморной плиты с Гроба Господня обнаружена вторая плита, предварительно датированная XII веком, а также другие наслоения. Археологи обнаружили известняк, оригинальную поверхность, на которую, по преданию, было положено тело Христа.