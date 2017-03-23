Рим, 23 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Италии все чаще можно слышать мнение тех или иных экспертов, которые утверждают, что неправительственные общественные организации (НПО) «помогают» увеличивать трафик мигрантов, работают в сговоре с контрабандистами и исключительно в интересах тех, кто оплачивает эти миссии. Одним из таких заказчиков был назван миллиардер Джордж Сорос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Еще одним доказательством в пользу такой версии выступило заявление адмирала Энрико Кредендино, командира операции «София» по спасению иммигрантов.

В интервью Corriere della Sera 54-летний адмирал, который два года руководил операций ЕС NAVFOR Med, подтвердил, что рост количества спасенных беженцев в море имел (также) и отрицательный эффект, а именно — подталкивал контрабандистов к увеличению «рейсов смерти». И виноваты в этом различные миссии.

«Хотя мы спасли 34 тысячи человек, мы только выполнили 11,8% из всех операций по спасению. Есть НПО, которые выполняют 40% и «привлекают все больше мигрантов». Как это происходит? Некоммерческие организации, как объясняет капитан, «часто работают в пределах ливийских вод, в вечернее время включают большие прожекторы: контрабандисты видят огни и отправляют шлюпку на свет». Контрабандисты на пляже ожидают гуманитарные корабли, как только те зажигают свои «маяки», лодки, нагруженными мигрантами, отправляются в путь. Все очень просто. Зачем плыть до итальянской Лампедузы, если поблизости есть гуманитарное судно? Достаточно проплыть несколько миль (поскольку НПО почти всегда работает в нескольких морских милях от побережья Ливии). Так контрабандисты достигают максимальных результатов с минимальными усилиями: они могут загрузить лодки с другими иммигрантами и потратить меньше бензина.

В интервью адмирал Кредендино выразил также сомнение по поводу расходов неправительственных организаций, которые с помощью своих собственных ресурсов стоят на «якоре дольше, чем корабли европейских миссий». «Находится на корабле 24 часа — это дорого, — подчеркнул капитан. — Некоторые НПО имеют очень современные корабли, а также небольшие беспилотные самолеты на борту…» Возникает закономерный вопрос: откуда же они получают ресурсы? На этот вопрос невозможно ответить, поскольку суда многочисленных неправительственных организаций, задействованные у берегов Ливии, ходят под флагами разных государств, включая Панаму, Либерию и даже Науру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM более трех тысяч мигрантов было спасено в понедельник, 20 марта, в Тунисском проливе, отделяющем Италию от Африки. Согласно данным комиссариата ООН по делам беженцев, на 22 марта 2017 года в Италию морским путем с начала текущего года прибыло 20 тыс. 610 иммигрантов.