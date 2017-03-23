Волгоград, 23 марта, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Депутаты Волгоградской городской думы утвердили новую структуру администрации города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа Волгограда 23 марта, соответствующий пакет документов был принят накануне на очередном заседании городского парламента.

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Администрация Волгоградской области завершила сокращения штата

Вопрос о новой структуре городской мэрии выносился на заведение думы уже во второй раз. Первая попытка не удалась: проект решения был поддержан большинством депутатов, однако число голосов оказалось недостаточным для его принятия.

Кроме того, у народных избранников возникли вопросы относительно передачи полномочий департамента экономического развития, который запланировано ликвидировать, а также об ожидаемой экономии от введения новой структуры мэрии. Накануне мэрия необходимую дополнительную информацию предоставила, разрешив спорные моменты.

Так, согласно разъяснениям мэрии, полномочия передаются двум новым структурам — комитету экономического развития и управлению развития предпринимательства и потребительского рынка. Оба подразделения войдут в состав аппарата главы администрации Волгограда.

Кроме того, согласно новой структуре, департамент земельных ресурсов предполагается присоединить к департаменту муниципального имущества, а комитет транспорта и промышленности — к комитету дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды с последующим переименованием в департамент городского хозяйства.

Комитет жилищной политики предлагается ликвидировать. Его полномочия передадут комитету социальной поддержки населения, который переименуют в комитет жилищной и социальной политики.

Таким образом, общее количество структурных подразделений сократится на шесть единиц — с 19 до 13. Такие меры, по подсчетам специалистов мэрии, позволят сэкономить более 12 миллионов рублей бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу марта 2017 года была завершена оптимизация структуры и численности администрации Волгоградской области. Была упразднена инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники региона, функции которой были переданы региональному комитету сельского хозяйства. Появились два новых ведомства — комитет государственной охраны объектов культурного наследия и управление делами администрации. Всего с ноября 2016 года было сокращено 113 штатных единиц.