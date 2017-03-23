Оренбург, 23 марта, 2017, 10:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2016 году стоимость жилой недвижимости на первичном рынке составила 37,5 тыс. рублей за кв. метр, на вторичном — 39,6 тыс. рублей за кв. метр. Данные показатели соответствуют уровню цен 2012 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в региональном Минстрое.

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Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин отметил, что последствия кризисных явлений отразились в том числе и на рынке жилой недвижимости, который второй год подряд сохраняет в целом отрицательную динамику. Падение реальных денежных доходов населения сказалось на ценах как на первичном, так и на вторичном рынках жилья.

Вместе с тем, специалисты строительной отрасли не прогнозируют большого снижения цен на жилье в новостройках. Дело в том, что затраты на возведение каждого метра в домах увеличиваются, по себестоимости и ниже продавать квартиры не станут.

Глава министерства обратил внимание на то, что ключевую роль в поддержании спроса на рынке жилья сыграло бюджетное субсидирование по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. В 2016 году рынок ипотеки вырос на 16% и составил 18,7 млрд рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить более 14 тыс. семей.

Стоит отметить, сегодня банки на территории предлагают ипотеку по средневзвешенной процентной ставке от 11,8% годовых.

По данным Минстроя области, в 2017 году в Оренбуржье должно быть введено в эксплуатацию 970 тыс. кв. метров новостроек. На начало марта насчитывается 467 строящихся многоквартирных домов суммарной общей площадью около 1 млн 330 тыс. кв. метров (115% к соответствующему периоду 2016 года).

По словам Полухина, это подтверждает тот факт, что застройщики не только продолжают начатые объекты, но и планируют работу на перспективу.