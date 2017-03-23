Рим, 23 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Столица Италии Рим готовится к празднованию 60-летия подписания Римского договора, иными словами, создания ЕС, усиленными мерами безопасности.

Алексей Боголюбов. Улица в Риме

Итальянские СМИ окрестили предстоящую годовщину «черной субботой» для римлян. 25 марта по случаю празднования шестидесятой годовщины подписания Римского договора в столицу прибывают главы стран — членов ЕС, а также представители европейской элиты. Министерство внутренних дел сообщает, что в столицу прибудут манифестанты, выступающие против ЕС, также из других стран.

Администрация Рима уже получила запросы на проведения четырех акций протеста, в которых, по предварительным подсчетам, примут участие около 30 тысяч манифестантов. Также ожидается прибытие около восьми тысяч антиглобалистов движения «Черного блока» («black bloc») из Франции, Германии, Греции и северных областей Италии, которые будут стараться прорваться через все контрольно-пропускные пункты и выйти в «красную зону», где намечены празднования. Префектура и Квестура Рима уже выразили опасение, что под флагом «Нет Европе» бандиты в черных капюшонах начнут свой бунт, проникая в толпу авторизированных маршей.

С пятницы, 24 марта, закроют для полетов (даже для дронов) некоторые участки города. В субботу, 25 марта, в столице будут также нести дежурства представители всех вооруженных подразделений (от карабинеров до финансовой полиции), только Квестура Рима предоставляет 3 тысячи агентов. Ситуация накаляется также в связи с терактом в Лондоне, произошедшим вечером в среду, 22 марта.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает, что министр Марко Миннити собирает утром 23 марта срочное заседание антитеррористического комитета статического анализа. В заседании примут участие руководители подразделений полиции и разведывательных служб с целью обмена информацией для оценки террористической угрозы.

Договор, учреждающий Европейское Сообщество, был подписан в столице Италии 25 марта 1957 года ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Договор ставил своей целью ликвидировать все преграды на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала.