Мурманск, 23 марта, 2017, 10:49 — ИА Регнум.



Д. Банин Белый медведь во льдах Земли Франца-Иосифа

Экипажи гидрографических судов Северного флота «Визир», «Горизонт» и «Сенеж» начали подготовку к выполнению новых исследовательских походов в высокие широты Северного Ледовитого океана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

«Для изучения арктического театра плавания в 2017 году запланировано три экспедиции к архипелагам Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Они состоятся в период с августа по октябрь, когда площадь ледового покрова будет наименьшей».

По словам Серги, кроме исследований в районе арктических островов гидрографы проведут ряд промеров в устьях и руслах сибирских рек, для уточнения возможностей судоходства. Также они примут участие в традиционном арктическом походе кораблей и судов Северного флота к Новосибирским островам.

Добавим, активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году — с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути, формирует в арктической зоне современную и разветвлённую систему освещения воздушной и надводной обстановки.

Летом 2016 года гидрографы Северного флота произвели съёмку 700 км малоизученного дна Арктики. Как сообщало ИА REGNUM, в рамках одной из прошлогодних экспедиций гидрографы Северного флота открыли новые острова в Арктике — они расположены в районе ледника Розе у побережья Новой Земли. Больший из них имеет длину около 400 метров.

Также в 2016 году впервые в истории Северного флота на одном из гидрографических судов прошли учебную практику студенты-гидрографы Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.