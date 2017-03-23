Новосибирск, 23 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Аэропорт «Толмачево» (Новосибирск) ищет нового перевозчика на маршрут в Стамбул после отмены прямых рейсов авиакомпании Turkish Airlines, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

A.Savin Аэропорт «Толмачево»

Авиакомпания уведомила аэропорт о прекращении выполнения прямых рейсов Новосибирск — Стамбул с 24 марта. В чем причина отмены рейсов, не сообщается.

Аэропорт теперь ищет нового партнера на данное направление, основываясь на отзывах и пожеланиях авиапассажиров: Стамбул является традиционно популярным направлением у туристов.

Также туристы и деловые путешественники летят в Стамбул из-за удобных стыковок на рейсы в другие страны.

Авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять рейсы из «Толмачево» в 2012 году. Отказ от перевозок произошел на фоне роста пассажиропотока на этом направлении — в феврале 2017 года он вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а в марте — на 27,1%.

В аэропорту поблагодарили Turkish Airlines за многолетнее сотрудничество и выразили надежду, что новый партнер сможет предложить пассажирам широкие возможности для организации трансфертных перелетов из Новосибирска через Стамбул в различные города мира.