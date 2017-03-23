Москва, 23 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. 68% жителей России категорически против существования монархической формы правления в стране. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Доля граждан, которые говорят, что не против или даже за монархию, находится на уровне четверти опрошенных: в 2006 г. — 22%, в 2017 г. — 28%.

При ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для Российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% — республику (с 82% в 2013 г.).

Чаще высказываются «не против» или «за монархию» молодые люди (среди 18−24-летних в принципе не против монархии 33%, среди 25−34-летних — 35%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%), активные интернет-пользователи (33%), сторонники непарламентских партий (34%).

Опрос проведен 16−18 марта 2017 года. В опросе принимали участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.