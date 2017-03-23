Берлин, 23 марта, 2017, 10:10 — ИА Регнум. 23 марта началось разбирательство в Суде по трудовым спорам города Брауншвайгер: бывший топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Хайнц-Якоб Нойсер требует у предприятия выплаты в размере 1,4 миллиона долларов, сообщает Die Finanzen.

George Hodan Иск

Нойсер с 2015 года работал в США, где возглавлял филиал VW. Против него возбудили уголовное дело, связанное с «дизельным скандалом». До сих пор он находится под арестом в Соединенных штатах, поэтому неизвестно, будет ли он присутствовать на заседании суда. Американцы не выпустили бывшего сотрудника Volkswagen под залог, в общей сложности ему может грозить 169 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее Агентство по охране окружающей среды США обвинило немецкий концерн в установлении на автомобилях специальных программ, искусственно занижающих реальные объемы вредных выбросов, которые генерирует двухлитровый дизель. Как сообщают экономисты, скандал обошелся компании в 15 миллиардов евро.