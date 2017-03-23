Барнаул, 23 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Жительницу Алтайского края уличили в незаконном обороте и контрабанде сильнодействующих веществ и теперь ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Как сообщили сегодня, 23 марта, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, речь идет о препаратах для похудения, которые содержат в своём составе сильнодействующее вещество запрещенное к ввозу и сбыту на территории Российской Федерации.

ЛУ МВД России по Алтайскому краю Жительница Алтайского края распространяла нелегальные средства для похудения

Контрабандную партию, подготовленную к дальнейшему сбыту, полицейские и таможенники выявили в ноябре 2016 года. В ходе предварительного следствия выяснилось, что клиентов, желающих избавиться от лишнего веса, женщина находила в социальных сетях, в дальнейшем приобретала и путем пересылки почтовыми отправлениями сбывала им данный препарат. Всего в рамках расследования транспортные полицейские установили 16 фактов преступной деятельности сбытчицы.

Обвинение предъявлено по ч.3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих веществ» и ч.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Преображенский районный суд Москвы вынес приговор троим торговцам опасных средств для похудения. Сильнодействующее вещество сибутрамин, запрещенное на территории Российской Федерации, торговцы недегально доставляли в столицу из Казахстана.