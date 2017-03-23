Вашингтон, 23 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Центр Военно-морских исследований ВМС США опубликовал видео испытаний рельсотрона — электромагнитной пушки. Ролик выложен на официальном канале центра в Youtube.

Скришот с видео Electromagnetic Railgun-First shot at Dahelgrents Выстрел

Рельсотрон — электромагнитная пушка, которая выстреливает кинетический заряд на расстояние и со скоростью, недосягаемой для традиционных боеприпасов. В частности, скорость снаряда превышает три километра в секунду. При этом снаряд не заряжается взрывчаткой и наносит повреждения цели за счет силы столкновения.

Снаряд, помещенный в ствол орудия, разгоняется на специальном поддоне благодаря постоянному току высокого напряжения, создающему магнитное поле. Снаряд сможет поражать цели на дистанции более 100 морских миль (около 180 км), считают разработчики.

На видео представлен выстрел, который был произведен на полигоне ведомства в штате Вирджиния 17 ноября 2016 года. В описании уточняется, что оружие разрабатывается для Военно-морского флота США. Еще одним преимуществом рельсотрона разработчики назвали отсутствие взрывчатки — это поможет облегчить загрузку кораблей.

Программа по созданию такого оружия началась в США в 2005 году, поставить его на вооружение армии США планируется в 2020 году.

В России рельсотрон впервые испытали в Шатурском филиале Объединенного института высоких температур РАН в 2016 году. В ходе испытаний «пули» весом в два грамма в электромагнитной пушке достигли скорости в 11 км/сек.