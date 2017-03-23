Москва, 23 марта, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — в январе-феврале 2017 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили около 11,2 млн человек, сообщили в Росавиации.

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На международных направлениях обслужены 5 млн пассажиров (+20,2%), в том числе иностранными авиакомпаниями — 1,3 млн (+9,2%).

На внутренних воздушных линиях услугами аэропортов МАУ воспользовались почти 6,2 млн пассажиров (+12,8%).

Объемы грузоперевозок составили 59,9 тыс. тонн (+24,8%), почты — 10,1 тыс. тонн (+38,9%).

В январе-феврале пассажиропоток аэропорта «Внуково» составил 2,08 млн пассажиров (+47,8%); «Домодедово» — 3,9 млн пассажиров (+2,7%); «Шереметьево» — 5,2 млн пассажиров (+17,3%).

В феврале 2017 года пассажиропоток трех аэропортов МАУ составил 5,3 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода 2016 года на 15,4%.