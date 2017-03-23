Перемышль, Калужская область, 23 марта, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Крупные долги перед поставщиками услуг, в том числе по обеспечению лечебного питания пациентов больницы в размере 694 тысяч рублей образовались у центральной больницы Перемышльского района Калужской области по итогам 2016 года. Компания, обеспечивающая больницу продуктами питания, обратилась с иском в Арбитражный суд о взыскании с медицинского учреждения задолженности по гражданско-правовому договору. Общественники утверждают, что пациентам больницы угрожает голод, а само медучреждение ждет возможное банкротство. В региональном же Минздраве обещают, что проблем не будет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Палата больницы

По мнению члена регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Алексея Зеленева, аналогичная ситуация с поставками продуктов питания характерна и для сельских больниц других небольших муниципальных образованиях области.

Причину видят в растущем дефиците подушевого норматива, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Отмечается, что задолженность за оплату питания в Перемышльском районе — это проявление процесса, который грозит банкротством и ряду центральный районных больниц. В итоге это может сказаться на качестве оказания медицинской помощи сельскому населению калужского региона.

По мнению общественников, выход кроется в увеличении подушевого норматива для первичного звена до положенных 100%. В настоящее время финансирование осуществляется в не полном объеме, вызывая серьезные финансовые затруднения в небольших районах. Некоторым больницам приходится идти на различные ухищрения, чтобы сэкономить деньги. Так, сельские медучреждениия отказываются от профильных стационарных отделений, объединяя их в общий стационар. Оплата норматива в полном объеме — это право граждан на предоставление медицинской помощи в том виде, которое гарантируется федеральным законодательством, считают они.

Впрочем, с такими выводами не согласны в региональном Минздраве. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела министерства здравоохранения Калужской области Татьяна Шматова, никаких срывов поставок питания в медучреждениях нет.

«Что касается ситуации в ЦРБ Перемышльского района, то это лечебное учреждение действительно имеет кредиторскую задолженность. Это, к сожалению, проблема не только Калужской области, но и других регионов. Однако никаких срывов поставок питания для пациентов нет. Тем более, речь не идет о каком-либо «банкротстве». Больница также исполняет свои обязательства по оказанию медицинской помощи по программе государственных гарантий. А задолженность погашается по мере поступления средств из страховых медицинских организаций. Нет в больнице и проблем с медикаментами», — подчеркнула она.

Напомним, расходы на здравоохранение Калужской области в 2016 году составили 11 млрд 511,9 млн рублей. Медицинскую помощь населению оказывают 3318 врачей и 9043 работника со средним медицинским образованием. Число врачей в государственных учреждениях здравоохранения области за последние четыре года увеличилось на 59 человек. В 2016 году после окончания медицинских вузов трудоустроено 70 молодых врачей, на постоянную работу в регион также прибыли 46 медработников из Москвы и 38 специалистов с Украины. В 2017 году планируется трудоустроить 92 молодых врача, обучавшихся в вузах России по целевым направлениям.