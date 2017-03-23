Красноярск, 23 марта, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Доля фальсификата на прилавках красноярских магазинов не уменьшается. По словам начальника отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Татьяны Мельник, результаты исследования рынка молочной продукции неутешительны — более 50% образцов не отвечают требованиям нормативной документации по физико-химическим, микробиологическим показателям, наличию растительных жиров в жировой фазе продукта. Причем это касается и ввозимой, и произведенной на территории края продукции, сообщили ИА REGNUM в Красноярском ЦСМ.

Science.mju.ac.th Масло

Фальсификат делится на два типа: замена животных жиров на жиры растительного происхождения и несоответствие содержимого заявленному составу, отметил замруководителя Россельхознадзора по краю Евгений Глухов. Он подчеркнул, что даже очень дорогое масло по 300 рублей за 200-граммовую пачку может оказаться контрафактом и состоять не из животных, а из растительных жиров. Как дорогая, так и дешевая сметана с массовой долей жира 20% может оказаться 10-процентной.

Из 260 исследованных образцов в 133 выявлено несоответствие, 51% образцов продукции является фальсификатом. Причем фальсифицируют продукцию не только в низком ценовом сегменте, сделали выводы специалисты, добавив при этом, что не все продукты питания на полках являются подделкой.

По словам исполнительного директора ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Александра Бражко, любой человек может написать заявление в Роспотребнадзор, если у него возникли подозрения, что товар является фальсификатом. Если эта информация подтвердится, продавца ждет штраф в размере 100 тыс. рублей за первый случай и до 300 тыс. рублей — за повторные.

Напомним, в марте 2017 года специалисты ФБУ «Красноярский ЦСМ» и региональной общественной организации «Красноярское общество защиты прав потребителей» провели мониторинг молочной продукции, реализуемой в торговых сетях Красноярска. Проверке подверглись 13 образцов пастеризованного питьевого молока различной жирности 12 известных торговых марок. Шесть образцов произвели в Красноярском крае, три — в Омской области, по одному — в Хакасии, Алтайском крае, Новосибирске и Кузбассе. По результатам испытаний два образца продукции оказались несоответствующими требованиям технического регламента по микробиологическим показателям.

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