Харьков, Украина, 23 марта, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Харьковской области из-за пожара на складе боеприпасов эвакуируют около 15 000 человек. Об этом сообщается в четверг, 23 марта, на сайте ГСЧС Украины.

(сс) jarmoluk Пожар

«Из возможной зоны поражения (г. Балаклея и двух близлежащих населенных пунктов Балаклейского района) проводится эвакуация (около 15 000 человек), — говорится в сообщении. — Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме».

Отмечается, что для ликвидации последствий ЧС и эвакуации местного населения были задействованы 529 спасателей и 154 единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 марта в Харьковской области Украины произошел пожар на складе с боеприпасами, который принадлежит Минобороны страны. Пожар начался в городе Балаклея на отдельных площадках базы в 2.45 по местному времени (3.45 мск).

На месте происшествия развернут штаб. Информации о пострадавших пока нет.

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