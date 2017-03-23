Барнаул, 23 марта, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Ранние стадии артроза и спортивных травм в барнаульском Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования лечат теперь по новой методике: ее суть в том, что в сустав вводят обогащенную аутоплазму пациента. Об этом сегодня, 23 марта, извещают сотрудники центра.

Светлана Шаповалова Конный спорт на Алтае

Из подробностей известно, что плазму получают путем центрифугирования, а основой для нее служит собственная кровь пациента, которую берут из вены специальным шприцем. По словам медиков, в результате такого лечения восстановительные процессы хрящевой ткани сустава ускоряются в два-три раза. Преимуществом лечения плазмой крови перед альтернативными методами (например, локальное гормональное лечение, лечение гиалуроновой кислотой, физиотерапия) является практическое отсутствие осложнений, говорят медики. Они также отмечают, что использование при получении плазмы системы закрытого типа минимизирует риск инфицирования пациента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад врачи барнаульского филиала Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования объявили об успешной лечебно-диагностической артроскопии лучезапястного сустава у ребенка. Пациенту реконструировали ложный сустав ладьевидной кости кисти.

А в ноябре 2014 года барнаульские специалисты произвели операции по установке имплантанта нового поколения.