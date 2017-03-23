Пекин, 23 марта, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 23 марта паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8856 юаня за доллар. Таким образом национальная валюта КНР вновь продолжила ослабляться по отношению к доллару после серьезного укрепления, зарегистрированного 22 марта.

23yy.com Юань

Начиная с 20 марта китайская валюта стремительно ослаблялась, «подешевев» по отношению к доллару США сразу на 451 базисный пункт. Цепочка ослаблений была разорвана 22 марта, когда юань укрепился на 182 базисных пункта, однако на следующий рабочий день юань вновь продолжил дешеветь. За прошедшие сутки американская валюта «отыграла» у юаня 33 базисных пункта.

Как отмечают власти КНР, очередное ослабление национальной валюты вызвано реформированием механизма расчета паритетного курса юаня к доллару США. В Пекине уверены, что продолжающееся ослабление юаня не сигнализирует о проблемах в экономике страны, пишет «Чжунго жибао».

Американские и европейские экономисты ранее неоднократно обвиняли Пекин в умышленной девальвации собственной валюты с целью стимулирования экспорта китайских товаров. Власти КНР продолжают считать подобные заявления беспочвенными, а авторов подобных заявлений — сторонниками антикитайской истерии.

На протяжении последних 15 месяцев национальная валюта КНР неуклонно дешевеет по отношению к доллару США. По мнению ряда экспертов, данный процесс связан с теневой монетарной политикой китайских властей, пытающихся скрыть отток средств из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 марта паритетный курс юаня к доллару составит 6,8899, таким образом национальная валюта КНР укрепилась сразу на 182 базисных пункта.