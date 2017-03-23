Киев, 23 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд российской певицы Юлии Самойловой является проявлением мелкой мстительности и выставляет страну в невыгодном свете, сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич в Facebook.

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Шуфрич, комментируя решение СБУ, заявил, что Киев, запретив Самойловой ехать на «Евровидение-2017», отступил от традиций гостеприимства, «которыми так любит кичиться украинская власть».

Депутат напомнил, что страна, в которой проходит песенный международный конкурс, должна прежде всего демонстрировать именно гостеприимство. Но сделано другое: выбран повод, который в традицию гостеприимства никак не вписывается.

«Украинская власть — подчеркиваю, не Украина, не украинский народ, а именно эта власть — имела возможность продемонстрировать, что она выше мелкой мести и обеспечить равное участие всех, и в первую очередь России», — отметил он.

Шуфрич подчеркнул, что такой жест обязательно оценили бы и в Европе и во всем мире.

«А так наша власть, а в глазах многих, к сожалению, и все мы, выглядим мелочно и подло», — написал он.

Напомним, СБУ заявила, что Самойловой, которая собирается представлять на «Евровидении-2017» Россию, будет закрыт въезд на Украину на три года. Поводом послужило ее выступление на концерте в Крыму и высказывания о Крыме как о российской территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД России отметили, что решение киевских властей является сигналом для Европейского союза. В ЕС теперь должны решить, нужно ли идти ли на поводу у СБУ, тем самым одобряя «радикалов на дальнейшие «подвиги».