Болонья, Италия, 23 марта, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Продажи Lamborghini в мире возросли на 7%, об этом сообщил итальянский портал Quattroruote.

Lamborghini

Продажи компании по миру показывают положительную тенденцию, они возросли с 3245 до 3457 единиц (+ 7%). Согласно официальным данным, в 2016 году Lamborghini увеличила свой оборот на 4%, с 872 млн до 906 млн евро, преодолев впервые отметку в 900 млн евро. Численность персонала также растет, за 2016 год количество сотрудников компании увеличилось с 1298 до 1415 человек.

Председатель и главный исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали сообщил, что 2016 год стал для компании рекордным и превысил лучшие ожидания.

«Компания находится в фазе усиленного роста, это стало возможно благодаря расширению ассортимента, увеличению количества производственных площадок и созданию новых рабочих мест. Все это является результатом работы нашей команды», — заявил Доменикали.

Ранее СМИ сообщали, что Lamborghini в 2018 году собирается вывести на рынок свою новинку — автомобиль Urus. А к 2025 компания собирается создать свой первый электрический автомобиль, сообщалось, что в его разработке примут участие инженеры Porsche.