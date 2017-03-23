Балаклея, Украина, 23 марта, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал данные по складу боеприпасов в городе Балаклея (Украина), где в ночь на 23 марта произошел пожар.

skeeze Пожар

В своем Facebook Матиос написал, что на складе хранится 138 тыс. тонн боеприпасов, его площадь — 368 гектаров. Реальные объемы пораженных взрывами площадей арсенала установит беспилотный летательный аппарат, он готовится к вылету.

Информации о жертвах пожара или пострадавших пока не поступало, уточнил Матиос.

Ранее военный прокурор назвал предварительную причину пожара на складе в Харьковской области — это могла быть диверсия. На место происшествия выехала комиссия Минобороны Украины.

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В Балаклее тем временем продолжается эвакуация части населения, на выездах из города уже образовались дорожные заторы.