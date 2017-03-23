Владивосток, 23 марта, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Группа студентов и научных сотрудников ДВФУ проведут исследование крови дельфинов в Приморском океанариуме. Об этом, как передает Приморье24, сообщила замдиректора «Приморского океанариума» — филиала Национального научного центра морской биологии ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) по научно-образовательной работе Ольга Шевченко.

Gellinger Дельфин

«У нас есть животные, живущие в вольерах на открытой воде в бухте Парис на Базе исследования морских млекопитающих, — говорит она. — И есть животные, которых мы содержим в вольерах в здании океанариума, причем в натуральной морской воде, прошедшей многоступенчатую очистку».

По ее словам, специалисты и студенты хотят выяснить, как влияет жизнь в неволе на состояние организма и, соответственно, крови млекопитающих.

«Можно предполагать, что параметры крови будут находиться в зависимости от параметров содержания, — говорит она. — Есть возможность проследить их динамику, выяснить, как действуют природные условия на животных и действуют ли вообще».

Цель исследований — получить четкие практические указания по содержанию морских животных в неволе, сохраняя им при этом здоровье.