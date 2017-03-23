Московская область, 10 августа, 2007, 12:49 — ИА Регнум. Недавно дознавателем Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Дмитрий Снисаренко были возбуждены уголовные дела по достаточно редким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 294 ч.1 (вмешательство в деятельность суда) и по ст. 297 ч.2 (оскорбление судьи).

При рассмотрении дела об административном нарушении гражданина Ш. Алиева (имя и фамилия изменены), который отказался подчиниться требованиям сотрудника милиции, нарушитель стал оскорблять мирового судью Красногорского судебного района. Помимо нецензурной брани Алиев начал шантажировать судью. Судья не поддался шантажу, а сообщил судебным приставам об угрозах в свой адрес. Об этом ИА сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

В отношении гражданина Ш. Алиева возбуждено уголовное дело по ст. 294 ч.1. В процессе работы над ним дознаватель Управления обнаружил признаки преступления по ст. 297 ч.2 и также возбудил уголовное дело. Недавно Алиеву было предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 294 ч.1 и по ст. 297 ч.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. С согласия Красногорского прокурора и постановлением Красногорского городского суда правонарушитель заключен под стражу. Такая мера пресечения была избрана в связи с тем, что у подозреваемого нет постоянной регистрации и места жительства на территории Российской Федерации, а также есть подозрения, что он может скрыться от органов расследования и суда.

Максимальное наказание за неуважение к суду - арест на срок до шести месяцев, а воспрепятствование правосудию карается лишением свободы до двух лет.