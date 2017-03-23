Бийск, Алтайский край, 23 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум. В Бийске накануне вечером, 22 марта, совершено нападение на полицейского — сотрудника ГИБДД. Подробности сегодня, 23 марта, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова Бийск

По данным следствия, мужчина был задержан по подозрению в совершении угона автомобиля в Бийском районе. В момент задержания он оказал сопротивление, нанеся одному из полицейских несколько ударов молотком по голове. Стрелять на поражение сотруднику ГИБДД пришлось после того, как задержанный попытался скрыться. «Инспектор ГИБДД предупредил о намерении применить табельное оружие, произвел предупредительные выстрелы вверх, после чего выстрелил в ногу подозреваемого», — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время сотрудник полиции и подозреваемый госпитализированы в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2017 года нападение на сотрудников ГИБДД произошло в Березняках (Пермский край). Инспекторы остановили для проверки автомобиль, в котором находились трое мужчин и девушка. Двое пьяных парней напали на полицейских и попытались завладеть табельным оружием. Пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, однако граждан это не остановило, после чего полицейские вынуждены были выстрелить по одному из нападавших.