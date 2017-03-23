Колумбус, США, 23 марта, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Клуб «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 22 марта на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе, завершилась со счетом 2:5.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе гостей голевыми действиями отметились Никита Зайцев, Лео Комаров, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Назем Кадри. У хозяев площадки шайбы забросили Дэвид Савар и Брэндон Саад.

После семидесяти двух матчей в чемпионате НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» пока занимает третье место на «Востоке», имея в активе 100 очков. Клуб «Торонто Мэйпл Лифс», набравший 83 балла, находится на седьмой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2).

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