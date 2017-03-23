Москва, 23 марта, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Вскоре в России начнут продавать обновленный Nissan Qashqai, об этом сообщил вице-президент Nissan в интервью порталу «Колеса».

Nissan Qashqai

Как рассказал представитель компании, новый Qashqai в России появится, но пока еще нельзя точно сказать, когда. Известно, что у европейских дилеров модель начнет продаваться уже летом 2017 г., но в Россию автомобиль попадет не раньше, чем в 2018 г.

Издание выражает уверенность в том, что обновленная машина будет производиться на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, по мнению автора статьи, это позволит сохранить ценовой диапазон в разумных пределах. Цена на предыдущую версию Qashqai сегодня начинается примерно от 1,15 млн рублей.

Напомним, впервые обновленный Nissan Qashqai был представлен на автосалоне в Женеве, изменения коснулись не только внешнего вида, но и подвески, рулевого механизма, машина получила систему автономного вождения начального уровня.

Количество опций было увеличено, однако, моторная гамма не изменилась.