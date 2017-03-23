Новосибирск, 23 марта, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Новосибирской области ведётся с перевыполнением плана, заявили ИА REGNUM в правительстве региона.

По официальным данным, на территории Новосибирской области расположено 764 многоквартирных дома, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года

Власти утверждают, что целевые показатели, доведенные области распоряжением правительства России «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» в 2016 году достигнуты с перевыполнением плана, и составили 118,2%.

По официальным данным, на территории Новосибирской области расположено 764 многоквартирных дома площадью 171,34 тыс кв м, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года, и подлежащих расселению в 2013—2017 годы. На начало 2017 года расселено 611 домов, площадью 138,64 тыс кв м. В течение 2017 года планируется расселить 153 дома площадью 32,7 тыс кв м.

В то же время, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее обратился к руководителю фракции КПРФ в Государственной думе Геннадию Зюганову с просьбой поддержать продление срока действия Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в отношении расселения ветхого и аварийного жилья. Локоть подчеркнул, что после 2012 года в Новосибирске признано аварийным и не расселено 79,2 тыс. кв. метров жилья, на его расселение необходимо около 4,3 млрд рублей, но в городском бюджете не предусмотрены средства в достаточном объеме. И без участия средств федерального бюджета решить проблему в ближайшее время новосибирским властям не представляется возможным. Новосибирский мэр отметил, что проблема эта характерна не только для города Новосибирска, но и для других муниципальных образований.

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Геннадий Зюганов поддержал инициативу мэра Новосибирска, признав необходимость создания общероссийской программы обновления жилого фонда и борьбы с ветхими и аварийными домами.

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По официальным данным, при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ с 2008 года в Новосибирске расселено 242 многоквартирных аварийных дома (новое жилье получили 2 835 семей). Общий объём денежных средств, полученных городом, составил более 2 млрд рублей.

Отметим, что в конце 2016 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области заявила о том, что при реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013—2015 годах были допущены нарушения. Выяснилось, что сроки окончания переселения во всех проверенных муниципальных образованиях соблюдены, но вот планы по сносу аварийного жилья не выполнены.

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Кроме того, выяснилось, что при проведении аукционов на приобретение жилых помещений для определения начальной (максимальной) цены контрактов не мониторилась рыночная стоимость строящегося и реализуемого жилья. Обнаружены нарушения технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации. Для устранения выявленных недостатков и нарушений представления были направлены в соответствующие органы и администрации районов.

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Отметим, что согласно официальным данным, в Новосибирской области мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального закона № 185-ФЗ реализуются с 2008 года. При этом мероприятия региональных адресных программ в регионе направлены только на расселение граждан из аварийного жилищного фонда, переселение из ветхого жилья программами не предусматривается.

Стоит учитывать, что переселение осуществляется из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, а государственной программы — после 1 января 2012 года.

Бюджет города Новосибирска на 2017 год является дефицитным: доходная часть — 36,1 млрд рублей, расходная — 36,9 млрд рублей, дефицит — 0,8 млрд рублей. Общий объём доходов областного бюджета составляет 120,8 млрд рублей, а объём расходов — 122,1 млрд рублей. Дефицит областного бюджета на 2017 год увеличился до 1,3 млрд рублей за счёт нецелевых остатков средств бюджета на начало года.

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