Москва, 23 марта, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Финальные серии в плей-офф Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартуют 23 марта в Санкт-Петербурге и Магнитогорске. Так, санкт-петербургский СКА на своей площадке встретится с ярославским «Локомотивом» в финале Западной конференции, а магнитогорский «Металлург» померяется силами с казанским «Ак Барсом» в Восточной конференции.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звезды

Как передает «Чемпионат», аналитики букмекерских контор уже оценили шансы вышеуказанных команд выиграть главный приз турнира — Кубок Гагарина.

«Фаворитом, согласно котировкам, является ХК СКА, — говорится в сообщении. — На победу санкт-петербургского клуба предлагается ставить за 1.65. На втором месте идет магнитогорский «Металлург» (3.85). Замыкает тройку ХК «Ак Барс» (8.50)».

Отметим, что ярославский «Локомотив», по мнению букмекеров, является «аутсайдером» среди команд в борьбе за заветный трофей.

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