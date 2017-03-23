Пекин, 23 марта, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Китайские СМИ, ссылаясь на заявление премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча, распространили информацию о подписанном соглашении между Бангкоком и Пекином о приобретении трех дизельных подводных лодок проекта S 26T.

tpsdave Подводная лодка

Точная сумма сделки не разглашается, однако известно, что власти Таиланда заплатят всего за две субмарины, третий подводный корабль будет предоставлен ВМС Таиланда на безвозмездной основе, пишет «Чжунго жибао».

Отмечается, что заказанные Таиландом лодки уже построены и в настоящее время проходят последние заводские испытания. Субмарины класса S 26T построены по проекту китайских дизельных подлодок S039A, которые в настоящее время стоят на вооружении ВМС НОАК.

Технические характеристики новых субмарин засекречены, однако специалисты полагают, что они не сильно отличаются от тактико-технических характеристик китайских подводных лодок. В таком случае вероятная автономность субмарин S 26T не превышает 21 дня. Корабли могут быть оснащены четырьмя торпедными аппаратами.

Официальная дата поставки трех подводных лодок пока неизвестна. По неподтвержденной информации, Китай может передать Таиланду заказанные корабли уже летом 2017 года. Министерство национальной обороны КНР пока не прокомментировало данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, впервые о возможном приобретении китайских субмарин Таиландом стало известно в июле 2016 года. Главными причинами приобретения именно китайских субмарин были названы конкурентные цены на готовую продукцию, возможность рассрочки на 10 лет и невысокая стоимость эксплуатации подводных кораблей.