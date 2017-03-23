Омск, 23 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Омский общественный деятель Андрей Рудаков через открытое обращение попросил президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайку «предотвратить в Омске экологическую катастрофу и социальный бунт», остановить выбросы загрязняющих веществ и наказать виновников сложившейся ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Уже второй месяц по ночам в г. Омске регулярно происходят выбросы загрязняющих веществ. В последние дни, в связи с низкой скоростью ветра и северо-восточным направлением ветра практически весь город оказался в густом едком химическом тумане. Этой отравой дышат не только молодые, здоровые мужчины, как я, но и старики, женщины, дети. У многих людей осложнились хронические заболевания. В социальных сетях пишут о возросшей младенческой смертности и замерших беременностях. Официальные органы власти кормят жителей города обещаниями найти виновного, хотя это сделать проще простого, не попадая на сами предприятия», — пишет Рудаков в обращении (имеется в распоряжении ИА REGNUM ).

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По его словам, при помощи пользователей социальных сетей, не имея даже специального оборудования, менее чем за сутки «удалось определить, что загрязнение происходит из промышленной зоны в Советском административном округе» Омска.

«Официальные органы пытаются списать происходящее на испарения с очистных сооружений, но невооруженным взглядом видно, что город окутан не испарениями, а дымом, источниками которого могут являться только выбросы при промышленном производстве. Несмотря на нарастающий протест и шум в СМИ и социальных сетях, выбросы не прекращаются, что свидетельствует об ощущении виновником полной безнаказанности. Прошу как можно скорее отреагировать на происходящие события», — пишет общественный деятель.

Сегодня, 23 марта, Андрей Рудаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что открытое обращение к президенту РФ по поводу ужасающей экологической ситуации в Омске написано именно после заявления властей области о том, что наиболее вероятным источником загрязнения воздуха этилмеркаптаном являются буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ).

«Очевидно, что это ложь. Выбросы начинаются каждый вечер, примерно в 21:00—22:00 . И они связаны с появлением дыма, а не с испарениями. Тем более не верится, что нефтезавод стал бы так сильно себя подставлять и при такой шумихе работать на этих прудах, не позаботившись о защите. Кто виновник выбросов в Омске, я затрудняюсь ответить. Но это явно никакие не пруды. При наличии оборудования и экспертов, это легко выяснить. По направлению ветра, по тому, где зловоние сильнее, где слабее. Возможно, виновник уже даже найден, но по какой причине об этом умалчивают власти, пытаясь все списать на какие-то озера, мне непонятно. Мы дали обращению движение. Оно отправлено во все инстанции, в администрацию президента через онлайн-приемную, в прокуратуру. Мы хотим добиться того, чтобы нас заметили, ведь проблема приобрела просто угрожающие масштабы», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2017 года жители Омска начали массово жаловаться на неприятный резкий запах газа в городе. В ходе проверки специалисты выяснили, что произошло загрязнение воздуха этилмеркаптаном (используется в качестве примеси к природному газу для придания ему предупреждающего запаха — прим. ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз. По факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами в Омске расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

21 марта на совещании губернатор Омской области Виктор Назаров поручил в течение двух дней установить предприятие, являющее источником удушливого запаха, и привлечь виновных к ответственности.

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22 марта на специально созванной по этому поводу пресс-конференции было сделано заявление, что наиболее вероятным источником загрязнения воздуха в Омске этилмеркаптаном являются буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода. «Мы произвели отбор проб с тех мест, откуда было большее количество жалоб по загрязнению. В результате оперативных действий круг сузился до одного предприятия — до буферных прудов Омского нефтеперерабатывающего завода. Мы направили запрос в один из институтов РАН, чтобы дали заключения по наличию этилмеркаптана. Пока официального ответа нет», — сказал и. о. руководителя управления Росприроднадзора по региону Сергей Еремин.

Сейчас контролирующие органы ждут результатов проб буферных прудов ОНПЗ. В тоже время, заместитель генерального директора ОНПЗ по производству Александр Глазов заявил, что у завода есть проект по ремонту буферных прудов, однако «говорить о виновности предприятия преждевременно».