Омску предрекают экологическую катастрофу и социальный бунт
Омск, 23 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Омский общественный деятель Андрей Рудаков через открытое обращение попросил президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайку «предотвратить в Омске экологическую катастрофу и социальный бунт», остановить выбросы загрязняющих веществ и наказать виновников сложившейся ситуации.
«Уже второй месяц по ночам в г. Омске регулярно происходят выбросы загрязняющих веществ. В последние дни, в связи с низкой скоростью ветра и северо-восточным направлением ветра практически весь город оказался в густом едком химическом тумане. Этой отравой дышат не только молодые, здоровые мужчины, как я, но и старики, женщины, дети. У многих людей осложнились хронические заболевания. В социальных сетях пишут о возросшей младенческой смертности и замерших беременностях. Официальные органы власти кормят жителей города обещаниями найти виновного, хотя это сделать проще простого, не попадая на сами предприятия», — пишет Рудаков в обращении (имеется в распоряжении ИА REGNUM ).
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По его словам, при помощи пользователей социальных сетей, не имея даже специального оборудования, менее чем за сутки «удалось определить, что загрязнение происходит из промышленной зоны в Советском административном округе» Омска.
«Официальные органы пытаются списать происходящее на испарения с очистных сооружений, но невооруженным взглядом видно, что город окутан не испарениями, а дымом, источниками которого могут являться только выбросы при промышленном производстве. Несмотря на нарастающий протест и шум в СМИ и социальных сетях, выбросы не прекращаются, что свидетельствует об ощущении виновником полной безнаказанности. Прошу как можно скорее отреагировать на происходящие события», — пишет общественный деятель.
Сегодня, 23 марта, Андрей Рудаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что открытое обращение к президенту РФ по поводу ужасающей экологической ситуации в Омске написано именно после заявления властей области о том, что наиболее вероятным источником загрязнения воздуха этилмеркаптаном являются буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ).
«Очевидно, что это ложь. Выбросы начинаются каждый вечер, примерно
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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2017 года жители Омска начали массово жаловаться на неприятный резкий запах газа в городе. В ходе проверки специалисты выяснили, что произошло загрязнение воздуха этилмеркаптаном (используется в качестве примеси к природному газу для придания ему предупреждающего запаха — прим. ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз. По факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами в Омске расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).
21 марта на совещании губернатор Омской области Виктор Назаров поручил в течение двух дней установить предприятие, являющее источником удушливого запаха, и привлечь виновных к ответственности.
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22 марта на специально созванной по этому поводу пресс-конференции было сделано заявление, что наиболее вероятным источником загрязнения воздуха в Омске этилмеркаптаном являются буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода. «Мы произвели отбор проб с тех мест, откуда было большее количество жалоб по загрязнению. В результате оперативных действий круг сузился до одного предприятия — до буферных прудов Омского нефтеперерабатывающего завода. Мы направили запрос в один из институтов РАН, чтобы дали заключения по наличию этилмеркаптана. Пока официального ответа нет», — сказал и. о. руководителя управления Росприроднадзора по региону Сергей Еремин.
Сейчас контролирующие органы ждут результатов проб буферных прудов ОНПЗ. В тоже время, заместитель генерального директора ОНПЗ по производству Александр Глазов заявил, что у завода есть проект по ремонту буферных прудов, однако «говорить о виновности предприятия преждевременно».