Москва, 23 марта, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Brent обновила четырехмесячный минимум на отметке 49,71 долл./баррель. Единственным спасением для нефти может стать благоприятный отчет по запасам от Минэнерго США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако чуда не случилось: показатель объема коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах в очередной раз вырос. Это с новой силой вернуло на сцену страхи по поводу переизбытка предложения со стороны сланцевиков», — отметила Алена Афанасьева.

Однако, по ее мнению, «есть один важный момент — психологические и технические барьеры. В районе 50 долл./баррель слишком большое число продавцов готово будет зафиксировать свои прибыли, а еще большее — развернуть свои позиции. И именно это и вызвало столь резкий скачок Brent обратно в район 50,70 долл./баррель».

«Это означает, что каждая попытка нефти уйти ниже 50,00 — это отличная возможность для покупки актива на привлекательных уровнях», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть не сдает позиций»

Как сообщает ИА REGNUM, 23 марта цeны нa нeфть дeшeвeют пocлe тoгo, кaк API oпубликoвaл пoкaзaтeли o кoличecтвe paбoтaющиx буpoвыx уcтaнoвoк и нeфтяныx зaпacax в Aмepикe. Цена Brent составляла 50,77 долларов/баррель (-0.19 долларов/баррель). Сейчас бочка стоит 50,83 долларов. Цена на нефть марки WTI стала дешевле на 0,18 долларов, составив 48,06 долларов.