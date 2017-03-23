Стамбул, Турция, 23 марта, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Стамбульский баскетбольный клуб «Галатасарай» на своем паркете переиграл казанский «УНИКС» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, прошедшая 22 марта в Стамбуле, завершилась счетом 75:67.

ФК Галатасарай

Результативнее всех в этом матче сыграл игрок российской команды Кит Лэнгфорд, набравший 24 очка. У победителей голевыми действиями отметился Джон Диблер (17 баллов).

После двадцати семи матчей в регулярном чемпионате Евролиги казанский «УНИКС» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, турецкий «Галатасарай» расположился на двенадцатой позиции.

Регулярный чемпионат Евролиги. 27-й тур.

«Галатасарай» (Стамбул, Турция) — УНИКС (Казань, Россия) — 75:67 (21:23, 24:6, 12:12, 18:26).

Читайте также: В баскетбольной Евролиге ЦСКА одержал очередную победу, а УНИКС проиграл

А также: ЦСКА и УНИКС очередные матчи в Евролиге проиграли