Пекин, 23 марта, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Руководство КНР отреагировало на теракт, произошедший 22 марта в столице Великобритании Лондоне. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму королеве Елизавете II, в которой китайский лидер решительно осудил террористический акт и выразил готовность расширить сотрудничество Китая и Великобритании в области борьбы с терроризмом.

Graeme Maclean Вестминстерский дворец, место заседаний обеих палат парламента Великобритании

Премьер-министр КНР Ли Кэцян, который в настоящее время находится в Австралии с официальным визитом, также направил свои соболезнования британскому премьеру Терезе Мэй, а также выразил слова поддержки подданным Великобритании от лица китайского народа, пишет «Сина синьвэнь».

В своем обращении к британскому монарху Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай решительно выступает против любых форм терроризма, а сами представители террористических организаций являются главными врагами современного общества.

«Китайская сторона готова укрепить сотрудничество с Великобританией в борьбе с международным и внутренним терроризмом с целью обеспечения безопасности не только на территории двух стран, но и всего мира в целом», — сообщается в телеграмме китайского политика.

В Лондоне пока не прокомментировали полученную из Китая телеграмму, однако, как полагают эксперты, вероятнее всего в ближайшие время представители Великобритании обсудят с китайскими коллегами вопросы расширения сотрудничества в области борьбы с международной преступностью и терроризмом.

22 марта 2017 года неизвестный, управляя внедорожником, протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту возле здания парламента в Лондоне. Сразу после этого мужчина напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов, после чего был застрелен. В результате террористического акта погибли 5 человек, еще около 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти США готовы оказать помощь спецслужбам Великобритании в расследовании террористической атаки, совершенной 22 марта возле здания парламента в Лондоне.