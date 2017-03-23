Киев, 23 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба объявила о наборе 800 человек из числа гражданских для прохождения службы на границе на контрактной основе в рамках проекта «Новое лицо границы», передает Vesti-ukr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Новый набор призван пополнить ряды реформированных подразделений пограничников отдела погранслужбы «Краковец» Мостиского отряда. Также отбор будет производиться в подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Для помощи в рекрутировании новых пограничников были приглашены представители посольства США на Украине и Международной организации по миграции.

Напомним, в 2015 году прошел первый этап отбора, в котором было призвано 160 военнослужащих из числа действующих пограничников. Сейчас они проходят службу в аэропортах «Киев» и «Гостомель».

«Новое лицо границы» — пилотный проект Государственной пограничной службы Украины, запущенный в начале 2015 года. Целью проекта является реформирование подразделений и органов Госпогранслужбы с целью «создания высоких стандартов деятельности персонала с усовершенствованными процедурами, которые отвечают европейским стандартам».

Координирует проект отдельная рабочая группа в пограничной службе. Предполагается два этапа проекта: набор людей для пополнения рядов пограничников, в частности обучение гражданской молодежи, и повышение квалификации офицеров и контрактников, которые изъявят желание перейти на службу в пограничные войска.