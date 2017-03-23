Москва, 23 марта, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 марта завершились небольшим минусом. По итогам дня Brent подешевела на 0,23%, до $50,71. На американской сессии цена на нефть сорта Brent опускалась до $49,70 за баррель.

ptra Нефть

Причиной падения цен послужил отчет Минэнерго США, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Согласно последним данным, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 4,954 млн, до 533,11 млн баррелей (прогноз был 2,8 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 2,811 (прогноз был — 2,008 млн баррелей, предыдущее значение — 3,005 млн баррелей), дистилляты — на 1,9 млн баррелей (прогноз был — 1,386 млн баррелей, предыдущее значение — 4,229 млн баррелей). Добыча нефти увеличилась на 20 тыс., до 9,129 млн баррелей.

После публикации отчёта Американским институтом нефти трейдеры были готовы к разочаровывающим показателям Минэнерго США. Продавцы не смогли воспользоваться негативной статистикой, чтобы пройти психологический уровень $50. В Азии баррель Brent стоит $50,98 (+0.51%). От вчерашнего минимума цена отскочила на 2,5%. Сегодня, 23 марта, ожидается рост нефтяных котировок до $51,84.