Москва, 23 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 22 марта открылись ростом по доллару и евро. Рубль подешевел на фоне падения нефтяных котировок. На американской сессии цена на нефть сорта Brent опускалась ниже отметки $50 за баррель. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, причиной падения цен послужили данные Минэнерго США о росте запасов сырой нефти, которые на прошлой неделе увеличились на 4,954 млн, до 533,11 млн баррелей (прогноз был 2,8 млн баррелей).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На данных от Минэнерго США курс доллара восстановился до отметки 58,22 руб., курс евро — до 62,96 руб. После публикации отчёта Американским институтом нефти трейдеры были готовы к разочаровывающим показателям Минэнерго США. Поэтому по итогам дня цена на Brent закрылась выше $50 за баррель, а курс доллара снизился до 57,76, курс евро — до 62,35 руб.

Сегодня, 23 марта, баррель Brent стоит $50,98 (+0.51%). От вчерашнего минимума цена отскочила на 2,5%. Продавцы не смогли на данных по запасам нефти пройти психологический уровень $50, значит, от нефтяных котировок ожидаем роста до $51,84. На фоне дорожающей нефти курс доллара вернётся к уровню 57,55 руб., курс евро — к 62,15 руб.

24 марта состоится заседание ЦБ РФ по вопросу ключевой ставки. Ожидается, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 10%. Событие интересно информационным агентствам, но не трейдерам. Заседание ЦБ практически не оказывает влияния на курсы валют, поэтому можно не обращать на него внимания. Налоговый период будет поддерживать национальную валюту до конца недели.