Рим, 23 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Риме пятилетняя девочка «стащила» пилеолус (традиционный головной убор священников Римско-католической церкви) с Папы Римского Франциска, пока понтифик целовал и благословлял ее. Об этом написал крестный отец ребенка Маунтин Буторак на своей странице в соцсети Twitter.

Скриншот с видео Young girl steals the Popes hat Девочка стащила головной убор

«Привел крестницу на встречу с папой, она украла его шляпу», — написал мужчина.

Видео произошедшего «инцидента» обнародовано на портале YouTube, а также на странице в соцсети крестного отца малышки.

Отметим, что Папа Римский отреагировал на произошедшее очень добродушно, искренне посмеявшись вместе со всеми.