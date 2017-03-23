Хьюстон, США, 23 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Китайская компания ZTE в ходе слушаний в федеральном суде в штате Техас призналась в осуществлении незаконных поставок своей продукции в Иран, сообщает Reuters.

3dman_eu Иран

Компания производит телекоммуникационное оборудование и была дистрибьютором американской фирмы. Ее представитель в ходе слушаний заявил, что в Иран поставлялась продукция, в состав которой входили компоненты американского производства.

При этом ZTE не получила соответствующей лицензии от властей США на экспорт такой продукции. Также компания признала свою вину в сокрытии этой информации и препятствовании правосудию.

В начале марта 2017 года ZTE согласилась выплатить компенсацию властям США в $892 млн. В эту сделку входит признание вины в суде и увольнение нескольких руководителей.

Теперь компании предстоит испытательный срок. Если он будет нарушен, власти США наложат на компанию еще около $300 млн штрафа.

Кроме того, сделка не содержит гарантий от судебного преследования сотрудников компании — будет прекращено уголовное преследование компании ZTE.

Китайская компания с 2010 года была официальным дистрибьютером американской компании Cisco, она перепродавала оборудование фирмы на развивающихся рынках. Выяснилось, что это оборудование по контракту шло и в Иран, что запрещено. Также ZTE продавала в Иран и другие «запрещенные» технологии из США, к которым имела доступ.