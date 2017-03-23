Буэнос-Айрес, 23 марта, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Правительство Аргентины предлагает беженцам наиболее достойные условия для проживания во всей Южной Америке, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Аргентинская провинции Сан-Луис платит мигрантам из Сирии, предоставляет им жилье, рабочие места, медицинские услуги, психологическую помощь, а также уроки испанского языка, для того, чтобы беженцы смогли начать новую жизнь.

Многие мирные граждане страдают от постоянных бомбардировок, нехватки воды и электричества, поэтому зачастую они стремятся покинуть Сирию и найти убежище в лучшем месте.

Программа для помощи беженцев в Аргентине финансируется правительством, но также получает и частные пожертвования. Она начала работать в декабре 2016 года, после того как губернатор провинции Сан-Луис Алберто Родригез Саа посетил международный саммит в Ватикане, посвященный проблемам сирийских беженцев.

Правительство Аргентины приняло 227 граждан Сирии в 2014 году, в общей сложности с 2011 года в страну въехало 1 тыс. 600 человек, но нет данных о том, сколько из них осталось.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается более шести лет, в результате столкновений в ней погибло более 400 тыс. человек, миллионы оказались беженцами. В настоящее время по всей территории страны действует режим прекращения огня, который стал возможен благодаря договоренностям России, Ирана и Турции. Режим прекращение огня не распространяется на организации, признанные террористическими.