Барнаул, 23 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Алтайкрайстат известил о сохранении положительной международной миграции в регионе. По данным статистиков, в январе 2017 года в Алтайский край из-за пределов России прибыли 1907 человек, что на 96 человек (2,7% больше), чем в январе 2016 года. Из других регионов России регион въехали 1248 человек. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом наблюдается снижение числа выбывших из региона в другие регионы России (на 1,4% меньше, чем в январе-2016).

Светлана Шаповалова Алтай

Как уже сообщало ИА REGNUM, межрегиональная миграция остается стабильной с 2013 года. В среднем каждый год на Алтай прибывают около 22 тысяч человек и около 33 тысяч выбывает из края в другие регионы России. В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших — 30 435.

То, что в 2015 году из края за рубеж уехали 6319 человек, а в 2016 — уже 8278, губернатор Александр Карлин объяснил недавно тем обстоятельством, что с 2011 года в официальной статистике учитываются не только переехавшие на ПМЖ, но и так называемые временные (учебные, трудовые) мигранты. «Их снятие с регистрационного учета в связи с окончанием обучения или завершением срока трудового договора приводит к повышению показателей выбытия. Не только в Алтайском крае, но и во всех регионах России повышение качества учета временных мигрантов привело к росту показателей международной миграции», — подчеркнул глава Алтайского края в своем блоге 2 марта 2017 года. Он также напомнил, что периоды, когда на Алтай приезжали десятки тысяч переселенцев из центральных областей России действительно были.

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«В начале 20 века — после реформ П.А. Столыпина. В годы Великой Отечественной войны, при эвакуации. В середине 20 века, вследствие государственных решений об освоении целинных и залежных земель. В «лихих девяностых» прошлого века мощный миграционный прирост происходил за счет возвращения наших соотечественников из бывших республик СССР», — отметил губернатор Александр Карлин.

По его словам, в остальное время в крае, как в большинстве восточных российских регионов, отмечается «западный дрейф» миграции.