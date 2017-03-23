Якутск, 23 марта, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Якутянам обещают 924 рабочих места на крупных промышленных предприятиях республики. Трудоустраивать людей намерены в том числе в рамках региональной программы трудовой мобильности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Предполагается, что её реализация поможет снизить уровень безработицы на селе.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

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«Мы рассчитываем на то, что люди среднего возраста, сидящие без работы в районах республики, получат места на промышленных предприятиях», — сказал председатель госкомитета республики по занятости населения Степан Москвитин.

Якутянам будут предоставлять возможность выехать в другой муниципалитет на работу. Трудоустроиться в рамках миграционной программы можно будет как на постоянной основе, так и на временные сезонные работы. На промышленные участки республики людей начнут направлять в мае 2017 года.

Решению проблемы безработицы в Якутии, как ожидается, также поможет создание до 2018 года около 2,5 тыс. рабочих мест, которые должны появиться в результате реализации 25 новых проектов по производству товаров и 20 проектов в сфере оказания услуг. В перспективе до 2030 года они должны дать более девяти тыс. рабочих мест.

В планах правительства республики также принять участие с 2018 года в федеральной миграционной программе, в рамках которой идёт направление на работу в другие регионы. А пока в Якутии будут закрывать потребности в кадрах республиканских предприятий.

«Сейчас стоит задача максимально обеспечить местными трудовыми ресурсами те вакансии, которые есть сегодня в таких компаниях, как «Якутуголь», «Колмар», «Алроса», «Сургутнефтегаз», «Алдан золото ГРК», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и так далее. Со всеми крупными предприятиями на территории республики мы активно работаем, и сегодня можно констатировать, что у нас есть понимание по вопросу важности трудоустройства именно якутян», — отметил Степан Москвитин.

Он также рассказал, что в 2017 году Якутия включится в федеральную программу по добровольному переселению соотечественников. С её помощью в республику намерены переехать около 50 высококвалифицированных специалистов.

«Особенно это актуально для арктических улусов, где не хватает врачей, учителей», — отметил Москвитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике нетрудоустроенными остаются 7,6% жителей или более 12 тыс. человек, уровень безработицы вырос за 4 месяца на пол процента. Для снижения уровня безработицы предприятиям Якутии запретят привлекать на работу иностранных граждан в торговле, рыболовстве, сельском хозяйстве. Мигрантов также нельзя будет нанять водителями такси, пассажирского и грузового транспорта. Вводятся ограничения на трудоустройство иностранцев в учреждения системы здравоохранения, дошкольного, общего и дополнительного образования.