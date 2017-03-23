Киев, 23 марта, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Киев может запретить ввоз российского энергетического угля, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает «Зеркало недели».

Tapchicongthuong.vn Уголь антрацит

По его словам, новое постановление о запрете импорта антрацита из России уже разрабатывается и может быть принято на одном из ближайших заседаний Кабинета министров Украины.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина перестанет покупать уголь в России и перейдет на импорт угля из США, Австралии или Южной Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца января украинские радикалы заблокировали пути сообщения между Донбассом и Украиной. Националисты требуют полного запрета на торговлю между республиками и Украиной.

В результате блокады на Украине начался энергетический кризис, из-за чего в феврале правительством был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, резко ограничив предприятия в потреблении энергии. В марте режим чрезвычайной ситуации был продлен еще на месяц.

Однако основным источником антрацита для Украины является Донбасс. Среди зарубежных поставщиков топлива Украине выгодней всего приобретать уголь из России. Но русофобская политика киевской власти отрицает рациональный подход в экономике, уверенно продвигая самые неэффективные реформы, лишь бы они были направлены против Российской Федерации.

Также, несмотря на официальное негативное отношение Киева к блокаде, в марте Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял закон, запрещающий любые грузоперевозки между ДНР и ЛНР и Украиной, фактически объявив блокаду Донбассу на государственном уровне.