Петропавловск-Камчатский, 23 марта, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Снижение тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня может быть распространено на все предприятия Камчатки. По крайней мере, как заявил губернатор региона Владимир Илюхин на сессии местного парламента, власти края просят об этом федеральный центр, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Сегодня тариф для коммерческих потребителей на Камчатке составляет 6,5 рублей за киловатт час (без учета НДС). Для сравнения среднероссийский тариф на 2017 год прогнозируется на уровне 3,67 руб за киловатт час (без учета НДС). Однако изначально предполагалось, что в 2017 году снижение затронет только крупных промышленных потребителей, получающих энергию на высоком напряжении. Таких на Камчатке не более 5%.

«Мы обратились в Минвосток и ФАС России с предложением изменить механизм для энергоизолированных территорий и расширить перечень предприятий, которые могут рассчитывать на получение этой льготы. В ФАС уже подготовлены проекты новых НПА: для Камчатки и других изолированных территорий они предполагают снижение до среднероссийского уровня по всем диапазонам напряжения, то есть для всех предприятий. Надеемся, что это решение состоится», — сказал глава региона.

Он также обратил внимание, что власти Камчатки продолжают судебные тяжбы с энергетиками за тарифы. Последним не нравится, что чиновники решили оптимизировать затраты и убрали из тарифа некоторые затраты, в частности, на фонд оплаты труда.

«Нам удалось существенно оптимизировать структуру затрат энергетиков в тарифе. Это позволило нам заморозить тарифы на тепло и свет в центральном энергоузле, как минимум, до середины следующего года, а в перспективе — и до середины 2019 года. Поскольку, затраты на теплоноситель составляют основную часть тарифа на горячую воду, то рост тарифа на ГВС в связи с заморозкой тарифов на тепло, составит не более 1,5−2%», — сказал Илюхин.

Губернатор добавил, что работа по оптимизации будет продолжена и дальше. Но речи о снижении тарифов не идёт, однако в сложной экономической ситуации, заморозка тарифов — только в помощь местным жителям.